Com salários de até R$ 26 mil, concursos públicos ofertam 41.650 vagas

Em todos as regiões brasileiras, os concursos públicos oferecem 41.650 vagas. As oportunidades estão espalhadas por diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações iniciais podem chegar a R$ 26.125,17, dependendo da função desejada.

Principais concursos públicos

Procuradoria Geral do Estado do Tocantins – Vagas: 40 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 26.125,17 / Inscrição: até 31/1.

Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MP/MS) – Vagas: 10 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 23.512,65 / Inscrição: até 16/2.

Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (Sefaz/RS) – Vagas: 7 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 21.454,81 / Inscrição: até 16/1.

Extrema (MG) – Vagas: 491 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 937 a R$ 19.493,72 / Inscrição: até 28/1.

Agência Brasileira de Inteligência (todos os Estados) – Vagas: 300 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 6.302,23 a R$ 16.620,46 / Inscrição: até 30/1.

Araçuaí (MG) – Vagas: 392 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 937 a R$ 15.417,76 / Inscrição: até 23/1.

Defensoria Pública do Estado do Amapá (AP) – Vagas: 40 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 13.280,01 / Inscrição: até 17/2.

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap/DF) – Vagas: 96 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 2.804,87 a R$ 12.647,36 / Inscrição: até 2/2.

Superior Tribunal Militar (AM, DF, MS, MG, PR, PE, RJ, RS e SP) – Vagas: 42 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 6.708,53 a R$ 11.006,83 / Inscrição: até 15/1.

Cabeceira Grande – Vagas: 68 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 955 a R$ 10.938 / Inscrição: de 29/1 até 28/2.

Sarzedo (MG) – Vagas: 148 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 937 a R$ 10.849,35 / Inscrição: até 9/2.

Araras (SP) – Vagas: 58 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 1.230,22 a R$ 10.597,50 / Inscrição: até 21/1.

Petrobras (ES e RJ) – Vagas: 672 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04 / Inscrição: até 30/1.

Tatuí (SP) – Vagas: 158 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 1.005,97 a R$ 10.334,51 / Inscrição: até 30/1.

Itajaí (SC) – Vagas: 76 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.522,12 a R$ 10.169,65 / Inscrição: até 31/1.

Panelas (PE) – Vagas: 423 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 937 a R$ 10 mil / Inscrição: até 21/1.

Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores Públicos do Maranhão (Segep) – Vagas: 30 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.750 a R$ 9.600 / Inscrição: de 15/1 até 23/2.

Universidade Federal de Pernambuco – Vagas: 89 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.777,15 a R$ 9.585,67 / Inscrição: até 8/3.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) – Vagas: 284 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 3.377,45 a R$ 9.585,67 / Inscrição: até 6/2.

Conselho Federal de Medicina (DF) – Vagas: 198 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 4.956,84 a R$ 9.427,93 / Inscrição: até 16/2.

Saneago (Saneamento de Goiás S.A.) – Vagas: 338 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 2.353,96 a R$ 9.262,41 / Inscrição: até 5/2.

Fundação Criança de São Bernardo do Campo (SP) – Vagas: 259 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.448,03 a R$ 9.036,73 / Inscrição: até 23/1.

Divinópolis (MG) – Vagas: 330 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 1.291,51 a R$ 8.829,79 / Inscrição: até 1º/2.

Sertãozinho (SP) – Vagas: 52 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.311,93 a R$ 8.804,43 / Inscrição: até 1º/2.

Várzea Grande (MT) – Vagas: 2.678 / Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior / Salário: R$ 985 a R$ 8.800 / Inscrição: até 18/1.

Indaiatuba (SP) – Vagas: 31 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.564,32 a R$ 8.395,08 / Inscrição: até 31/1.

Polícia Militar (TO) – Vagas: 1.040 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 4.455,46 a R$ 8.382,10 / Inscrição: até 9/2.

Barretos (SP) – Vagas: 411 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.046,96 a R$ 8.073,75 / Inscrição: até 15/2.

Bom Jesus do Amparo (MG) – Vagas: 70 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 937 a R$ 8.000 / Inscrição: até 24/1.

Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) – Vagas: 109 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 2.498,30 a R$ 7.965 / Inscrição: de 5/2 a 12/3.

Paulínia (SP) – Vagas: 11 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 2.096 a R$ 7.589,62 / Inscrição: até 7/2;

Transpetro (todos os Estados) – Vagas: 3.531 / Escolaridade: não informada / Salário: R$ 3.712,67 a R$ 6.619,90 / Inscrição: até 31/1.

Polícia Civil (RS) – Vagas: 1.200 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 5.641,20 a R$ 6.366,80 / Inscrição: até 19/1.

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) – Vagas: 235 / Escolaridade: nível médio / Salário: R$ 6.193,73 / Inscrição: até 14/2.

Morro do Chapéu (BA) – Vagas: 397 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 937 a R$ 6.000 / Inscrição: até 1º/2.

São Joaquim do Monte (PE) – Vagas: 190 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 937 a R$ 6.000 / Inscrição: até 21/1.

Altinho (PE) – Vagas: 225 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 937 a R$ 5.726 / Inscrição: até 21/1.

Tribunal de Justiça do Alagoas (TJ/AL) – Vagas: 131 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 2.550,96 a R$ 5.101,92 / Inscrição: até 15/2.

Conselho Regional de Odontologia da Paraíba – Vagas: 200 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 1.108,02 a R$ 4.465,86 / Inscrição: até 22/1.

Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão (Detran-MA) – Vagas: 170 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.400 a R$ 4.400 / Inscrição: até 18/1.

Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina – Vagas: 240 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 2.684 a R$ 4.304 / Inscrição: até 22/1.

Cotia (SP) – Vagas: 136 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.445 a R$ 4.304 / Inscrição: até 15/1.

Fundo de Previdência dos Servidores do Município de Aparecida de Goiânia (GO) – Vagas: 209 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 937 a R$ 4.000 / Inscrição: até 8/2.

Camanducaia (MG) – Vagas: 165 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 976,55 até R$ 3.949,29 / Inscrição: até 15/2.

Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania de Santa Catarina (SC) – Vagas: 252 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 2.605,09 a R$ 3.746,93 / Inscrição: até 23/1.

Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap/RN) – Vagas: 404 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.030,26 a R$ 3.710 / Inscrição: até 15/2.

Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – Vagas: 969 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.599,20 a R$ 3.636,72 / Inscrição: até 30/1.

Aeronáutica (todo o Brasil) – Vagas: 183 / Escolaridade: níveis médio e técnico / Salário: R$ 3.584 / Inscrição: até 6/2.

Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região (RN) – Vagas: 120 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.144,44 a R$ 3.457,80 / Inscrição: até 29/1.

Chapecó (SC) – Vagas: 178 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 1.144,44 a R$ 3.457,80 / Inscrição: até 7/2.

Secretaria Estadual de Administração Penitenciária de São Paulo (SAP/SP) – Vagas: 416 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.544 a R$ 3.243,02 / Inscrição: de 23/1 até 23/2.

Goiânia (GO) – Vagas: 939 / Escolaridade: níveis médio, técnico e superior / Salário: R$ 961,72 a R$ 3.087,68 / Inscrição: de 22/1 até 26/1.

Associação Mahatma Gandhi (RJ) – Vagas: 368 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.150 a R$ 2.899,79 / Inscrição: até 24/1.

Carapicuíba (SP) – Vagas: 240 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.014 a R$ 2.747 / Inscrição: até 15/2.

Parauapebas (PA) – Vagas: 300 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.543,25 / Inscrição: até 18/1.

Santa Cruz do Capibaribe (PE) – Vagas: 526 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 965,11 a R$ 2.500 / Inscrição: até 21/1 / Mais informações aqui

Secretaria de Estado da Educação de Alagoas (Seduc/AL) – Vagas: 850 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.195,13 / Inscrição: até 1º/2.

Secretaria da Educação de Minas Gerais (MG) – Vagas: 16.701 / Escolaridade: nível superior / Salário: R$ 2.135,64 / Inscrição: de 26/2 até 8/3.

Balsas (MA) – Vagas: 420 / Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior / Salário: R$ 1.007,42 a R$ 1.709,96 / Inscrição: até 15/1.

Anapu (PA) – Vagas: 286 / Escolaridade: níveis médio e superior / Salário: R$ 937 a R$ 1.148,40 / Inscrição: até 15/1.

Secretaria Municipal de Educação de Aracruz (ES) – Vagas: 734 / Escolaridade: todos os níveis / Salário: R$ 954 a R$ 1.212,97 / Inscrição: até 11/1.

Duque de Caxias (RJ) – Vagas: 1.784 / Escolaridade: nível médio / Salário: R$ 1.014 / Inscrição: até 8/2.

Com informações do UOL Notícia