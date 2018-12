Com sessão polêmica, Cléber é eleito presidente da Câmara Municipal de Tianguá

Após decisão judicial determinar a continuidade da Sessão Especial para eleger a mesa diretora da Câmara Municipal de Tianguá, iniciada nessa sexta-feira, 30, e adiada após um dos presentes dar entrada no hospital São Camilo, o vereador presidente Valdeci Vieira convocou novamente os vereadores para a continuidade da Sessão Especial.

Um grande número de pessoas acompanhou as movimentações nas cadeiras do plenário. Os diálogos entre os parlamentares foram marcados por ânimos exaltados entre os parlamentares.

O Presidente Valdeci Vieira anunciou a vitória da chapa encabeçada pelo vereador Cléber do Adautinho que presidirá a Câmara Municipal de Tianguá durante 2019 e 2020.

Entenda

Na manhã dessa sexta-feira, 30, aconteceu a Sessão Especial para eleger a mesa diretora da Câmara Municipal de Tianguá. Porém, logo no início da sessão um incidente causou seu adiamento. Acontece que o vereador Fernando do Mário anunciou estar se sentindo mal e foi levado ao Hospital São Camilo.

Assim, o vereador presidente, Valdeci, suspendeu a sessão por 5 minutos, mas acabou durando mais de 2 horas.

A suspensão resultou em tumulto. Os apoiadores da chapa encabeçada pelo vereador Cléber do Adautinho discordaram da decisão do presidente e insistiram pela retomada da Sessão Especial, mas o vereador Valdeci manteve a decisão de suspensão.

Após a chegada de uma Declaração de Comparecimento emitida pelo Hospital, informando o ingresso do vereador Fernando na unidade hospitalar, Valdeci determinou a suspensão da Sessão Especial até a próxima segunda-feira, 3, às 10 horas.

Diante da revelia do presidente em continuar a Sessão, os 08 vereadores apoiadores da chapa encabeçada por Cléber do Adautinho, a saber: Pi Mega Som, Pierre, Kim, Nadir, Netinho do Haroldo, Rogério Moita e Sales Neto permaneceram no plenário insistindo pela retomada da sessão e, enquanto isso, advogados impetraram uma ação no Fórum local a fim de obter um Mandado de Segurança determinando a retomada da Sessão.