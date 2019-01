Com sete mandatos, Sarto se prepara para comandar a Assembleia Legislativa

Com nove eleições parlamentares – duas como vereador da Capital, e sete como deputado estadual, o futuro presidente da Assembleia Legislativa, Sarto Nogueira (PDT), a ser eleito no dia primeiro de fevereiro, chega ao ápice da carreira no Legislativo com um semblante que expressa serenidade e maturidade de quem, ao longo de 30 anos, cumpriu etapas e esperou, com paciência, para o mais importante desafio.

Diferente da maioria dos que estão na política, Sarto, que nunca largou a medicina, decidiu, também, voltar aos estudos e, hoje, cursa Ciências Políticas em Portugal. ‘’Eu me sinto preparado para esse momento’’, resume Sarto, após entrevista, na manhã desta quinta-feira (17), ao Jornal Alerta Geral (FM 104.3 – Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior do Ceará). O alerta é transmitido, ainda, pelas nossas redes sociais – Facebook: Ceará Agora, Youtube: Ceará Agora Instagram: @cearaagora e Twitter: cearagora.

Leia mais:

+ “Uma Assembleia ouvindo todo mundo”, deseja Sarto na presidência

+ José Sarto: Camilo Santana não pode deixar de ouvir as críticas

A reeleição de Sarto Nogueira em 2018 o levou ao sétimo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa. O primeiro mandato, conquistado em 1994, pelo PMDB, após dois mandatos de vereador na Capital, foi alcançado com 29.301 votos, enquanto, no ano passado, a reeleição, em 2018, saiu das urnas com 68.937. Além do PMDB e do atual PDT, o futuro presidente da Assembleia Legislativa passou pelo PSDB, PPS, PSB e PROS.

Sarto se aproximou dos irmãos Cid e Ciro Gomes em meados dos anos 90 e, na eleição de 2002 à Prefeitura de Fortaleza, coordenou a campanha da então deputada estadual Patrícia Saboia (PPS). Patrícia perdeu a eleição, mas Sarto criou ainda mais vínculos com Cid e Ciro.

O sonho do hoje pedetista para comandar a Assembleia Legislativa passou a ser alimentado há 16 anos, mas as circunstâncias políticas o atropelaram com a escolha de Domingos Filho e, na seqüencia, Roberto Cláudio, prefeito reeleito de Fortaleza, e Zezinho Albuquerque. A espera está sendo recompensada.

Sarto, nos últimos dias que antecedem à eleição para um mandato de dois anos, tem mergulhado nas articulações para definição dos demais membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, e começa, também, a avaliar projetos e ações a serem desenvolvidas no seu mandato como presidente do Legislativo Estadual. ‘’Vamos trabalhar para a Assembleia ser ainda mais plural, mais includente e mais presente na vida dos cearenses’’, observa.

TRAJETÓRIA DE SARTO NAS URNAS COMO DEPUTADO ESTADUAL

ANO VOTAÇÃO

1994 29.301

1998 65.282

2002 24.766

2006 58.013

2010 65.282

2014 85.310

2018 68.937