Com termômetros acima dos 38°C, Ceará tem quatro cidades com as maiores temperaturas do país

Quatro municípios do Ceará ocuparam as primeiras posições entre as cidades com a temperatura mais elevada do País na última segunda-feira (26). Jaguaribe, com 38,3º C; Sobral, com 37,5ºC; Morada Nova, com 37,0º C e Crateús, com 36,5º C, ocuparam as quatro primeiras posições do ranking do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

