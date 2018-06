Com um mês de inaugurada, CE-010 tem buraco e asfalto com ondulação

O governador Camilo Santana (PT) não sabe, nem o DER (Departamento Estadual de Rodovias) o avisou, mas, com pouco mais de um mês de inaugurada, a CE 010, que liga Fortaleza, pela ponte sobre o Rio Cocó, na Sabiaguaba, à CE 040, no Eusébio, tem trechos com o asfalto se desmanchando e ondulações. Em outros trechos, o asfalto foi refeito, de forma mal feita. As imagens enviadas à redação do site cearaagora mostram defeitos no asfalto que podem gerar acidentes.

‘’Passo diariamente pela CE 010. É uma importante rodovia, mas a qualidade do asfalto deixa a desejar. Como uma obra feita há pouco tempo já apresenta tanto problema’’, questiona, em mensagem ao cearaagora, um motorista identificado com o nome de Antonio Silas, ao expor indignação com os problemas na rodovia.

A CE 010, com 13,18 KM, foi inaugurada, no dia 20 de maio, pelo Governador Camilo Santana. As obras custaram R$ 119 milhões ao Governo do Estado. A estrada registra hoje um bom fluxo de veículos por representar uma alternativa a quem se desloca de áreas próximas ao litoral da Capital com destino ao Eusébio ou no sentido inverso. A rodovia facilitou, também, o fluxo de veículos para quem anda pelo Anel Viário em direção ao Porto do Mucuripe. O DER recebeu as imagens sobre a CE 010, mas até a postagem desta reportagem não encaminhou resposta à redação do cearaagora.