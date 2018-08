Começa a briga pelas vagas de suplentes de senador na chapa de Camilo

Lideranças e dirigentes dos partidos que compõem a aliança com o PT e o PDT deflagraram uma nova disputa nos bastidores políticos: a indicação dos suplentes dos candidatos Cid Gomes (PDT) e Eunício Oliveira (MDB). Cada candidato ao Senado, tem dois suplentes.

As conversas na manhã desta quinta-feira nos bastidores da Assembleia Legislativa revelavam a corrida pelas duas suplências de Cid Gomes. Dois empresários – Júlio Ventura (PDT) e Alexandre Pereira (PPS), estão na briga. Júlio é do ramo de revendas de veículos, enquanto Pereira é da área de panificação.

O empresário Júlio Ventura tem histórico discreto na política, atua muito nos bastidores e, nos anos 80, foi chefe de gabinete do então governador Gonzaga Mota (1983-1987). Em 1998, Júlio, como filiado ao PFL, figurou como candidato a vice na chapa de Gonzaga que disputou, pelo PMDB, o Governo do Estado. Alexandre disputou, em 2010, na chapa com então senador Tasso Jereissati, o Senado e somou 470.127 votos. Naquele pleito, Tasso perdeu a vaga. Foram eleitos senadores José Pimentel (PT) e Eunício Oliveira (MDB) na chapa vitoriosa da reeleição de Cid Gomes.