Começa formação para a matrícula de 2019 em Caucaia

A Secretaria Municipal de Educação (SME) promoveu nesta quarta-feira (17) o primeiro dia de formação de secretários escolares sobre o sistema de matrículas para o ano letivo de 2019.

O sistema contemplará toda a Educação Infantil e todo o Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, e privilegiará a inclusão de pessoas com necessidades especiais. Será, dessa forma, fundamental para o programa “Busca Ativa”, instrumento de localização das crianças e adolescentes que estão fora da escola.

Caucaia teve este ano 56.603 alunos matriculados em 2.874 turmas. Em função do trabalho de articulação para conquista do Selo Unicef, aguarda-se para a matrícula de 2019 uma maior demanda pelas séries finais do Ensino Fundamental.

A expectativa é de que este ano a matrícula cresça em todos os segmentos, especialmente no Ensino de Jovens e Adultos (EJA).