Começa limpeza da Lagoa do Jandaiguaba

Mais uma lagoa de Caucaia está sendo beneficiada por ações da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans). Nessa quarta-feira (18/7), técnicos da pasta começaram a limpeza do espelho d’água do Jandaiguaba.

É o quarto espaço do tipo que tem aguapés e resíduos retirados, e o entorno capinado. Já receberam equipes da SPSPTrans as lagoas do Tabapuá, Itambé e Capuan. E nos próximos dias a Lagoa do Genipabu também será contemplada, conforme o titular da pasta, Assis Medeiros.

“Os trabalhos no Jandaiguaba estão em ritmo acelerado. E os do Capuan nós terminamos fazendo até uma “praiazinha” em dois pontos da lagoa. Em um, beneficiamos diretamente lavadeiras de roupa que deixaram de frequentar o lugar porque estava sujo e o acesso não era bom. Nós limpamos, melhoramos esse acesso e ainda temos um projeto de iluminação”, resume o secretário.

Além disso, a SPSPTrans mantém frentes de trabalho na limpeza das margens das estradas vicinais, serviços de poda e limpeza e reforma de tampas de bueiros em diversas localidades de Caucaia.

