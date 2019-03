Começa mutirão de limpeza de lagoas; Tabapuá é a primeira a receber serviços

A Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) começou nesta quarta-feira (13/3) mais um ciclo de limpeza das lagoas de Caucaia. O primeiro espelho d’água a receber o mutirão é o do Tabapuá, às margens da BR-020, a principal via de entrada da cidade.

O foco das equipes de limpeza é a retirada de aguapés e outros resíduos sólidos do fundo da lagoa. A medida é fundamental neste período de chuvas intensas, pois age na prevenção de transbordos e consequentes alagamentos que afetem moradores e vias do entorno.

Caucaia é um dos municípios cearenses mais ricos em lagoas permanentes. Quando a limpeza no Tabapuá for concluída, o mutirão seguirá para as lagoas dos bairros do Itambé e do Capuan. Esse é o primeiro ciclo do ano, que dá prosseguimento aos trabalhos preventivos e semestrais iniciados pela SPSPTrans em 2017.

Em paralelo, a pasta tem equipes de limpeza no canal do Parque Potira, onde a intervenção está no fim e irá para o canal da Esplanada do Araturi. Antes, os serviços concentravam-se no canal do Conjunto Metropolitano (Picuí).

“Esse é um trabalho que não para. Dura o ano todo. A demanda é grande, mas temos conseguido atender a tudo. É sempre importante lembrar que contamos com o apoio da população para não jogar lixo ou dejetos nos canais e lagoas. Isso só prejudica a natureza e aumenta os riscos de enchentes”, diz o titular da SPSPTrans, Francisco de Assis Medeiros Silva.

COM PMC