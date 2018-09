Começa nesta sexta Cogresso CEARÁ RH 2018

Você aí que perdeu o emprego, que tá tentando montar o próprio negócio pra superar essa crise econômica ou quer apenas mudar de emprego, alçar voos mais altos, se atualizar com as transformações do mundo digital. Você sabe o que é e como funciona a Inteligência Artificial ? ou o que faz um futurologista? Ou como entender seu perfil profissional e pessoal através do Eneagrama? Como administrar uma empresa familiar?

Esses e outros temas, que estão tomando conta do atual mercado de trabalho para os próximos 20 anos serão debatidos na quinta edição do Congresso de Gestão de Pessoas CEARÁRH 2018, que acontece de 21 a 22 de setembro, no Shopping Rio Mar Fortaleza. No centro do debate, Qual a Mentalidade do Profissional de Recursos Humanos?, exatamente o profissional responsável não apenas pelo recrutamento de alguém para ocupar um emprego ou participar de uma seleção mas, sobretudo, de pensar o mercado em meio a tantas transformações, exigências e tendências.

Você que ainda tem medo de falar público, isso pode alavancar sua carreira e revelar um grande potencial, por exemplo, na palestra Porque Falar em Público Alavanca sua Vantagem Competitiva no Mercado? com o consultor empresarial Jack Schaumann. Para entender o que o modelo da indústria 4.0 , a palestra será com as consultoras de RH da Vulcabrás Azaléia Lena Gonçalves e Viviane Borges.

Durante dois dias, Fortaleza sediará o maior encontro de Recursos Humanos do estado recebendo, aproximadamente, 1.500 profissionais entre gestores da iniciativa pública e privada, estudantes de várias regiões, empresários de grandes e pequenas empresas, professores e profissionais de RH.

O evento recebe congressistas de outros estados do Norte e Nordeste do país e vai discutir o papel desse novo profissional diante de desafios como liderança, tecnologia, sustentabilidade, inovação, disrupção e quebra de paradigmas. Grandes grupos estarão representados na programação, formando um portfólio diversificado de conhecimento e Know how. Entre eles a Nutrilite, Unifor, Grupo ANCAR, Clin, HSM e Laboratório Sabin.

Com informação da A.I