Começam a chegar à Fortaleza os primeiros agentes da Força Nacional

Chegou a Fortaleza, na noite desta sexta-feira, parte da equipe da Força Nacional enviada pelo Governo Federal para auxiliar as forças locais no combate às ações criminosas que acontecem no Ceará desde a madrugada de quarta-feira. Os homens desembarcaram e foram levados para o Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

Conforme a portaria assinada pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a tropa poderá ficar mais de 30 dias no Estado. O documento não especifica o número oficial de homens mobilizados para a missão. A informação do envio de um total de 300 homens foi divulgada pela Pasta.

Setenta integrantes da Força Nacional que estavam no Rio Grande do Norte e 30 em Sergipe se dirigiram por terra para a capital cearense às 15h de sexta-feira, de acordo com o secretário Nacional de Segurança, general Theophilo, radicado no Ceará. Outros agentes devem chegar ao Ceará ainda entre esta sexta e este sábado, vindos por terra e ar, de acordo com o Ministério da Justiça.