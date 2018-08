Começam em Caucaia audiências públicas sobre a LOA 2019

A Prefeitura promoveu nesta quinta-feira (23/8) a primeira de dez audiências públicas para colher sugestões dos caucaienses à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2019. O encontro foi promovido pela Controladoria Geral do Município no Grêmio de Recreio e Estudos, no Centro da Sede.

“As pessoas que participam se sentem responsáveis no sentido de ajudar a gestão. Pensamos em um novo formato durante as audiências para intensificar a participação da sociedade”, explica a controladora Gelma Leitão.

Conforme o titular da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Orçamento (Sefin), Marcus Mota, a logística dos encontros tentou alcançar todos os distritos de Caucaia para a população ser ouvida ao máximo. “O prefeito quer ouvir o povo. Escutamos a demanda e damos voz às pessoas que colaboram com ideias e ajudam diretamente a gestão.”

Moradora do Centro, a dona de casa Francisca Glênio Silva Sousa classifica como muito importante esse momento de opinar nas ações da gestão. “Passamos nosso olhar para os técnicos até chegar no prefeito. Elogiei a educação com suas melhoras e dei sugestões a área da saúde. Agora é esperar pela sensibilização dos gestore.”

Para facilitar a participação popular, as audiências acontecem por área de atuação. São abordados temas como educação, saúde, segurança, assistência social, geração de renda, transporte, infraestrutura, esporte, juventude, cultura e turismo.

Ao final das audiências, a Prefeitura fará um diagnóstico de tudo o que foi colhido nos encontros. Haverá após isso uma discussão com todos os secretários municipais para viabilizar as demandas de origem da participação popular.

A previsão é de que no fim de setembro o orçamento para o exercício de 2019 seja encaminhado à Câmara Municipal de Caucaia.

Todas as audiências públicas são abertas ao público. A de amanhã será no Cras Guadalajara.

SERVIÇO

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DA LOA

24 DE AGOSTO, ÀS 9 HORAS

Cras Guadalajara: rua Sacy, s/n, Guadalajara.

24 DE AGOSTO, ÀS 16 HORAS

Escola Alice Moreira de Oliveira: rua Henrique Martins, 260, BR-222, Sítios Novos.

24 DE AGOSTO, ÀS 16 HORAS

Escola Plácido Monteiro Gondim: BR-222, Km 40, na Catuana.

25 DE AGOSTO, ÀS 9 HORAS

Cemfa: Avenida Central, 1.425, Tabuba.

25 DE AGOSTO, ÀS 9 HORAS

Escola Pedro da Rocha: Cachoeira dos Paulinos, BR-020, Km 38, s/n, Bom Princípio

27 DE AGOSTO, ÀS 9 HORAS

Cras Metrópole: rua 127 esquina com rua 141, 188, Conjunto Nova Metrópole.

27 DE AGOSTO, ÀS 17 HORAS

Cras Matões: rua José Paulino de Moraes, s/n, Matões.

28 DE AGOSTO, ÀS 16 HORAS

Escola José Nunes de Miranda: BR-020, Km 36, Tucunduba.

28 DE AGOSTO, ÀS 16 HORAS

Escola Maria de Lourdes Rocha: rua da Igreja, 614, Mirambé.

COM PMC