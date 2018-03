Comemoração: Semana da Mulher será celebrada com ampla de programação

A Prefeitura de Caucaia está preparando uma programação intensa de eventos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia 8. Durante toda a semana, de 5 a 9 de março, as mulheres do município irão contar com uma agenda diversificada de atividades. O tema desta edição será “Dona de si”, uma extensão da marca do projeto de empoderamento da mulher em Caucaia, o “Dona de Mim”, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS).

As atividades têm início já nesta segunda-feira (5), com uma caminhada saindo do Estádio Municipal Raimundo de Oliveira Filho, o Raimundão, em direção à Praça da Igreja Matriz. A concentração será às 7 horas. Na praça, a programação começa às 8h30 e será marcada pelo hasteamento da bandeira e a execução do hino nacional.

O Dia da Mulher, comemorado quinta-feira (8), será marcado por uma programação intensa na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Jurema e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município. Serão ofertados diversos serviços, como realização de exames, prevenção e vacinas, além de momentos de acolhida e rodas de conversa. A programação segue até sexta-feira (9/3).

De acordo com a primeira-dama Erika Amorim, a Semana da Mulher no município irá apresentar mais do que uma programação de entretenimento. “Será uma agenda de serviços, com atividades que irão exercer impacto positivo na vida de cada uma. A programação está sendo criada utilizando o bem-estar da população como foco”, adianta.

Com informação da A.I