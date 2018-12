Comércio de Fortaleza amplia horário de atendimento até o fim do ano

O comércio de Fortaleza modifica seus horários de atendimento ao público a partir desta sexta-feira, 7, para poder atender ao aumento da demanda dos consumidores nas compras de fim de ano. A decisão foi tomada em reunião entre os lojistas do bairro na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

“É um trabalho em conjunto, que vai estimular o comércio e, certamente, se consolidar daqui para frente, trazendo ganhos importantes a toda a cidade. Estamos nos recuperando de um longo período de crise econômica e esta parceria não poderia vir em melhor hora”, observa Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, que espera crescimento de ao menos 5% nas vendas neste fim de ano, na comparação com 2017.

Com esta meta, até o dia 31 de dezembro, as lojas da região central ficarão abertas das 8h às 19h, de segunda-feira a sexta-feira; das 8h às 18h, aos sábados; e das 9h às 16h aos domingos. Nos quatros dias que antecedem o Natal (20, 21, 22 e 23 de dezembro), as lojas abrem normalmente às 8 horas e estenderão o funcionamento até que todos os clientes sejam atendidos.

Assis Cavalcante pontua ainda que a segurança está garantida com o reforço policial da Operação Centro Seguro que segue até o dia 23 de janeiro de 2019. Um efetivo de 424 agentes entre policiais civis, militares e Corpo dos Bombeiros (CBM) reforça a segurança da região. As praças da Estação, do Ferreira, José de Alencar, Leões, Passeio Público e Parque das Crianças e cruzamentos no entorno estão entre os locais de prevenção.

Confira os horários de funcionamento

Segunda-feira a sexta-feira: 8h às 19h

Sábados: 8h às 18h

Domingos: 9h às 16h

Nos dias 20, 21, 22 e 23: horário livre