Comércio e Igreja farão ato no Centro em celebração aos 292 anos de Fortaleza

Para celebrar os 292 anos de fundação de Fortaleza, a Câmara de Dirigentes Lojistas e o Instituto CDL de Cultura e Responsabilidade Social, em parceria com as igrejas do Centro da Capital, vão realizar uma programação com atrações musicais e atos religiosos. A Praça do Ferreira, segundo o presidente da CDL, Assis Cavalcante, será o palco por onde vão passar atrações musicais e shows católicos dos cantores João Hermes e Suely Façanha.

Em seguida, haverá o “Terço da Misericórdia” e adoração ao Santíssimo Sacramento. Uma grande missa será concelebrada pelos padres das igrejas parceiras. Os padres Paulo Sérgio e Douglimar Lucena da Igreja do Carmo afirmam a alegria de unir a igreja e o comércio para esse momento de oração. “Em comunhão, vamos rezar mais por Fortaleza para que possamos gerar a paz que a nossa cidade tanto precisa”, declaram os sacerdotes.

Participarão do ato representantes da Catedral Metropolitana de Fortaleza, Paróquia Nossa Senhora do Carmo, Santuário Coração de Jesus, Paroquia São Benedito e Paroquia Nossa Senhora do Patrocínio.

Programação

14h30 – Acolhida com apresentação da Banda de Música

15h00 – Terço da misericórdia com a benção do Santíssimo

16h00 – Show do cantor João Hermes

16h30 – Show da cantora Suely Façanha

18h00 – Missa de Ação de Graças concelebrada pelo aniversário da cidade de Fortaleza – 292 anos.