Comissão aprova requerimento de Tasso e vai ouvir propostas de Guedes para a Economia

Através de um requerimento apresentado pelo Senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou, nesta manhã, a realização de uma audiência pública com o ministro da Economia, Paulo Guedes, prevista para o dia 12 de março. Para Tasso, é fundamental que a Comissão possa ouvir do Ministro quais as propostas do governo federal para a economia brasileira nos próximos 4 anos, em especial em relação à situação dos Estados.

Antes de qualquer discussão, nós precisamos saber qual é a disposição do governo federal em enfrentar esses problemas, disse.

Durante a audiência, além do plano macro para a economia brasileira e a crise financeira dos Estados, o Senador defende um debate mais aprofundado sobre a Reforma da Previdência, que está prevista para chegar ainda esta semana ao Congresso Nacional.