Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica sorteará doze urnas no sábado 6

A Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica convocou os partidos políticos, a Ordem dos Advogados do Brasil, o Ministério Público Eleitoral, entidades da sociedade civil organizada e o público em geral, para comparecerem à sala de sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no dia 6 de outubro, véspera da eleição, às 9h.

A convocação tem por objetivo a realização de Audiência Pública para sorteio de urnas, escolha de representantes e distribuição de células de votação. A Comissão divulgou, também, que a Auditoria da Votação Eletrônica sob condições normais de uso das Eleições 2018 – 1º turno, acontecerá no dia 7 de outubro, dia das eleições, de 8 às 17h, no Centro Universitário Estácio do Ceará, Unidade Campus (antigo Colégio Cearense).

O presidente da Comissão de Auditoria, juiz Roberto Viana Diniz, vai comandar a Audiência que terá como finalidade: sorteio das doze urnas que serão auditadas; escolha de quatro representantes de partidos políticos para acompanharem a remessa das 4 primeiras urnas sorteadas; distribuição das cédulas de votação, com orientações para o preenchimento; e lacração das urnas.

Para maiores informações sobre a auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas, o TRE do Ceará disponibilizou, através da Comissão, um site contendo todas as informações sobre o procedimento. Além do juiz Roberto Viana, a comissão é composta por representantes das Secretarias de Gestão de Pessoas; Tecnologia da Informação; Judiciária e Administração, bem como da Corregedoria Regional Eleitoral.

Serviço:

– Audiência Pública para sorteio e escolha de representantes

Local: Sala de Sessões do TRE-CE (3º andar), na Rua Jaime Benévolo, 21, Centro, Fortaleza-CE

Data: 06/10/2018, sábado (véspera das eleições)

Horário: 9h

– Auditoria da Votação Eletrônica

Local: Centro Universitário Estácio do Ceará, Av. Duque de Caxias, 101, Centro, Fortaleza-CE

Data: 07/10/2018, domingo (dia das eleições)

Horário: de 8 às 17h

Com informações TRE-CE