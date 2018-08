Comissão de Direitos Humanos aprova realização de três audiências públicas

A Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa aprovou, nesta quarta-feira (22), três requerimentos de autoria parlamentar.

Do total, dois são de iniciativa do deputado Renato Roseno (Psol). Um deles solicita a realização de audiência pública para debater a situação do Centro de Convivência Antônio Justa, de tratamento de hanseníase, e da comunidade no seu entorno. O parlamentar também requer audiência para discutir o “Setembro Amarelo”, como mês de conscientização e prevenção ao suicídio. Já o requerimento da deputada Rachel Marques (PT) propõe a realização de audiência conjunta com a Câmara Municipal de Fortaleza, com o objetivo de debater a Campanha da Fraternidade 2018, cujo tema é “Fraternidade e superação da violência vós sois todos irmãos” e o “Grito dos Excluídos 2018: vida em primeiro lugar – desigualdade gera violência, basta de privilégios”. Estiveram presentes à reunião os deputados Renato Roseno, presidente do colegiado, Evandro Leitão (PDT) e Dedé Teixeira (PT).

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará