Comissão de Educação poderá ouvir ministros sobre metas para ensino e cultura

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado se reúne nesta terça-feira (19), para votação de quatro requerimentos. Dois deles, apresentados pelo presidente da CE, senador Dário Berger (MDB-SC), convocam os ministros da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, e da Cidadania, Osmar Terra, para apresentarem à CE as diretrizes e os programas prioritários de suas pastas. O Ministério da Cidadania foi criado no governo Bolsonaro a partir da fusão dos Ministérios da Cultura, do Esporte e do Desenvolvimento Social.

Outro requerimento, da senadora Leila Barros (PSB-DF), propõe a criação de uma subcomissão permanente sobre esporte, educação física e formação de categorias de base.

Por sua vez, o senador Confúcio Moura (MDB-RO) requer a realização de audiência pública sobre a Política de Inovação da Educação Conectada. Seu objetivo é ampliar o acesso das escolas à internet de banda larga e estimular o uso de tecnologias digitais na educação básica.