Comissão de Saúde debate sobre o câncer colorretal nesta quarta-feira

A Comissão de Seguridade Social e Saúde (CSS) da Assembleia Legislativa realiza, nesta quarta-feira (27), às 14h, audiência pública para discutir o tema “Câncer Colorretal: ações públicas para prevenção, diagnóstico e tratamento”. O debate atende requerimento da deputada Fernanda Pessoa (PSDB).

Conforme a parlamentar, a discussão se propõe a refletir sobre o assunto e levar ao conhecimento da população informações sobre a doença, incentivando a prevenção ou a procura de um tratamento adequado.

Para Fernanda Pessoa, é importante difundir informações sobre o câncer colorretal, também conhecido como câncer de cólon e reto ou do intestino grosso, pois, quando esse tipo de doença é diagnosticado em um estágio inicial, aumentam as chances de cura ou de sobrevida dos pacientes. “Infelizmente, a maior parte dos casos somente é diagnosticada em estágio avançado”, lamenta.

Foram convidados a participar da audiência o secretário de Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues; a secretária de Saúde de Fortaleza, Joana Maciel; o presidente do Conselho Estadual de Saúde (Cesau), Pedro Alves de Araújo Filho; o presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará (Aprece); Francisco Nilson Alves Diniz; a presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems), Sayonara Moura de Oliveira Cidade; o presidente do Conselho Regional de Medicina no Ceará, Helvécio Neves Feitosa; a vice-presidente da Associação Nossa Casa, Daniele Castelo Branco, entre outros especialistas no tema.