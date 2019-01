Comissão discute cronograma anual de ações para conquista do Selo Unicef em Caucaia

A Comissão Intersetorial do Selo Unicef na Prefeitura discutiu nesta quinta-feira (17/01) o cronograma anual de atividades para Caucaia conquistar a certificação internacional do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O encontro aconteceu na Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no Centro da Sede.

Desde março do ano passado que o município implementa uma série de medidas em conformidade com o Xodó, projeto que concentra 87 ações para reduzir desigualdades e garantir direitos de crianças e adolescentes. “O Selo traz a questão de se trabalhar de forma intersetorial e isso facilita muito o desenvolvimento das ações. Já percebemos uma grande mudança e conquista também”, observou a articuladora do Selo Unicef em Caucaia e subsecretária da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), Telma Diógenes.

Dentre as ações desse ano, o cronograma deve priorizar a busca ativa para a identificação de crianças sem registro civil de nascimento, com mutirões nas áreas descobertas pelos agentes comunitários de saúde. Além disso, o plano também vai buscar fortalecer a parceria com cartórios, Ministério Público do Estado (MPCE), Defensoria Pública e Juizado para agilizar processos de registros civis de nascimentos tardios.

Na reunião de hoje, gestores das secretarias municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social falaram também sobre as atividades realizadas em 2018, que mobilizou 68 jovens do município na busca do Selo. Os Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas) cumpriram o desfio sete, que tem como intuito promover o direito à saúde sexual e reprodutiva. São, ao todo, oito desafios obrigatórios.

Em 2018, 78 equipes da SMS, com cerca de 300 ACS’s, atuaram em áreas das Unidades Básicas de Saúde dos distritos II, III, V, VI, com as ações como a Semana do Bebê, Busca Ativa Escolar, oferta de teste rápido para Sífilis, garantia da certidão dos nascidos e acompanhamento de gestantes diagnosticadas com sífilis.

Este ano, a SMS, através do setor de Mobilização Social, deverá retomar o trabalho nos distritos I e IV. “Somos todos Selo Unicef. Nossa missão, seja em qualquer segmento na gestão pública, é trabalhar para melhorar desenvolvimento do município. Esse é o nosso principal objetivo”, declarou a coordenadora de Atenção Primária da SMS, Vilalba Carlos.

COM PMC