Comissão divulga resultado provisório da prova de sentença do concurso de juiz do Tribunal de Justiça do CE

A Comissão Examinadora do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) realizou a primeira audiência pública de 2019, nesta sexta-feira (11/01), para divulgação do resultado provisório da prova de sentença. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, desembargador Washington Luís Bezerra Araújo, presidente da Comissão.

Os candidatos aprovados nessa etapa (prova escrita) obtiveram nota igual ou superior a 6, conforme critério do edital. Os participantes têm os dias 12 e 13 de janeiro para recorrerem. Os recursos interpostos serão julgados no dia 29 deste mês. O edital com o resultado provisório da prova de sentença será publicado no Diário Oficial da Justiça desta sexta, dia 11.

Para obter a pontuação final, foram somadas as notas da sentença cível com a da criminal e divididas por dois. O sorteio dos relatores dos recursos contra o resultado provisório da prova de sentença ocorrerá no próximo dia 16.

As provas escritas foram aplicadas nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2018. São ofertadas 50 vagas para o cargo de juiz, incluindo três reservadas a pessoas com deficiência e dez para candidatos negros. A seleção está sendo executada pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). A expectativa é que o concurso seja concluído até maio deste ano.

COM TJCE