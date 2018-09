Comissão prepara calendário de ações para prevenção do suicídio em Caucaia

O grupo de trabalho responsável pelo projeto Vidas Preservadas promoveu nova reunião nessa terça-feira (4) para tratar da prática do suicídio em Caucaia. O encontro aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A iniciativa é do Ministério Público do Estado com adesão da Prefeitura, que desde o último dia 14 de agosto está em atividade.

Foram debatidos hoje serviços já desenvolvidos pelo Município e apresentado um instrumento de planejamento. Além da promoção de ações durante o Setembro Amarelo, o movimento visa a elaboração de um plano estratégico para o enfrentamento ao problema. Participaram do encontro representantes do gabinete do prefeito Naumi Amorim, de diversos setores e equipamentos da SMS e da Guarda Municipal de Caucaia.

“Esses encontros são formidáveis pra que a gente possa conhecer ações que já estão sendo feitas nas secretarias e as demais não têm conhecimento. O nosso maior objetivo é fazer o projeto acontecer para institucionalizar o que está sendo feito no município”, destacou o assessor articulador do projeto em Caucaia, Daniel Gadelha.

No proximo dia 12, uma audiência pública vai levar o tema para a Câmara Municipal para sensibilizar parlamentares no apoio ao projeto. Já para o dia 13 está prevista a realização do I Fórum de Prevenção ao Suicídio nas Escolas de Caucaia. O evento será voltado a professores de turmas do sexto ao nono ano.

Outros eventos ainda estão sendo articulados. “O foco é pensar não nas consequências, mas na causa, que é o sofrimento psíquico. O suicídio é um agravo da saúde mental. Temos que entender que o cuidado vai além da Saúde. Ele tem que ser intersetorial e integrado”, frisou a coordenadora de Saúde Mental da SMS, Malbia Rolim.

Com informação da A.I