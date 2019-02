Comitiva promoverá ações de saúde preventiva em escolas municipais de Caucaia

Mais uma importante ação da Prefeitura para Caucaia ganhar o Selo Unicef será promovida na próxima semana. De 18 a 25 de fevereiro, uma comitiva de membros do Programa Saúde na Escola (PSE) e dos Núcleos de Cidadania dos Adolescentes (Nucas) promoverá em escolas da rede municipal de ensino ações de saúde preventiva.

Receberão visita do colegiado as unidades Nair Guerra Magalhães, Economista Rubens Vaz, Helena Aguiar Dias, Maria de Lurdes, Noélia Aguiar e Adélia Crisóstomo. O grupo terá como tema central “a prevenção da gravidez na adolescência”, assunto apontado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) como fundamental para a conquista do Selo.

Na última segunda-feira (11/2), as ações foram iniciadas na Escola Alice Moreira, localizada no distrito de Sítios Novos. Conforme o coordenador dos Nucas, Anízio Silva, a atividade terá a participação de psicólogos, odontologistas, e de equipes da mobilização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com o objetivo de incentivar os alunos a serem agentes multiplicadores de informações nas comunidades onde vivem. “Para isso, vamos desenvolver ações de pintura e confecção de cartazes, por exemplo, para levar informações sobre a saúde à população”, revela Anízio.

Segundo a coordenadora do PSE em Caucaia, Juliana Barcelos, a iniciativa visa desenvolver atividades para dar mais qualidade de vida à população. “Trabalhamos para que crianças e adolescentes cresçam e se empoderem de conhecimento, saberes e cuidados com a sua própria saúde.”

Além das palestras, as atividades programadas são ações de prevenção da gravidez na adolescência, abordagem sobre sífilis e arboviroses, aplicação do flúor, instrução de higiene oral, atualização do sistema vacinal, apresentação de métodos contraceptivos e emissão de cartão do SUS.

CRONOGRAMA

18/2: Escola Nair Magalhães Guerra (Grilo)

19/2: Escola Economista Rubens Vaz (Jurema)

20/2: Escola Helena Aguiar Dias (Cumbuco)

21/2: Escola Maria de Lourdes Rocha (Taquara)

22/2: Escola Adélia Crisóstomo (Boqueirão)

25/2: Escola Noélia Alencar (Novo São Miguel)