Como candidato ao Senado, Cid ajudará Ciro e Camilo na reeleição, afirma Leônidas

O deputado federal Leônidas Cristino (PDT) destacou, nesta quinta-feira, que o PDT está fechado no apoio à reeleição do Governador Camilo Santana e trabalhar para o ex-governador Cid Gomes concorrer ao Senado. Leônidas define a candidatura de Cid como muito importante para fortalecer a campanha de Ciro à Presidência da República no Ceará, a de Camilo à reeleição e para puxar votos para os candidatos a serem lançados pelo PDT à Assembleia Legislativa e Câmara Federal.

Leônidas afirmou que, na composição de forças, o PDT e o PT irão buscar uma aliança para escolha do segundo nome ao Senado Federal. Ele disse que hoje existem conversas no campo administrativo entre o governador Camilo Santana e o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, mas a definição de aliança com o MDB dependerá do cenário nacional. Leônidas fez referência a ajuda de Eunício para viabilizar obras, mas afirmou que, no campo político, não tem nada de definição de aliança com MDB.

A entrevista, concedida pelo deputado federal Leônidas Cristino, com revelação sobre a construção nacional e estadual, será levada ao ar, na íntegra, a partir das 7 horas, nesta sexta-feira, no Jornal Alerta Geral

