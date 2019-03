Como foi e como fica as semifinais do Cearense

Na primeira partida das semifinais do Campeonato Cearense 2019: emoção, zebra?, reviravoltas e expectativa para o segundo confronto. Assim, Ceará, Fortaleza, Floresta e Guarany de Sobral se apresentaram aos torcedores nessa que foi a primeira fase da decisão para levantar a taça de campeão cearense de 2019.

Guarany de Sobral x Fortaleza

Com gol do atacante Osvaldo, o Leão bateu o Guarany, no Estádio do Junco. O gol foi marcado ainda no primeiro tempo e deu a tranquilidade necessário ao Tricolor. O Rubronegro cearense mostrou limitações no setor de meio campo e não chegou a assustar o Leão. O Fortaleza teve, ainda, um pênalti marcado a seu favor, mas a arbitragem voltou atrás e anulou.

Para o segundo confronto, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença que ainda estará com a vaga na decisão.

Floresta x Ceará

Certamente, o jogo mais emocionante da quarta-feira (28). Por um lado, o Floresta adotou um jogo inteligente e cirúrgico no setor de ataque. O time chegou a abrir dois gols de vantagens, mas o Vozão conseguiu alcançar o empate. O Verdão não teve experiência e nem físico para segurar o placar. No segundo tempo, Lisca alterou apenas a postura do Vovô e conseguiu tirar o revés. No final das contas, ambos ficaram no 2 a 2.

No segundo confronto, agora, no Castelão, o Alvinegro pode empatar que se classifica – a primeira colocação no Campeonato dá a vantagem que pode solucionar o embate.