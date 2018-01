Companhia de Policiamento com Cães fecha 2017 com 28 armas de fogo apreendidas e 111 prisões

A Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), unidade pertencente ao Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), completou, em 2017, 41 anos de existência. Além do aniversário, os militares tiveram outros números significativos no ano passado, tanto dentro como fora do quartel. Foram 28 armas de fogo, 158 munições e mais de 13 kg de entorpecentes apreendidos. Além disso, a companhia realizou 111 prisões e recuperou 54 veículos. Os policiais e cães realizaram 20 demonstrações de adestramento em escolas e comunidades carentes.

Em setembro de 2017, a unidade promoveu o projeto-piloto do “Adestrador Cidadão”. A ação teve como foco as crianças de escolas públicas da rede estadual e municipal. No curso, elas tiveram acesso a técnicas básicas de adestramento com cães de forma gratuita. As aulas ocorriam nos dias de sábado, com conteúdos que incluíam os comandos básicos como “senta”, “deita”, “fica”, “junto”, “aqui”. Outra ação que contou com a presença dos policiais e cães da companhia foi o McDia Feliz, promovido pela Associação Peter Pan, em prol de crianças e adolescentes com câncer. A iniciativa contou com o engajamento das Forças de Segurança do Estado.

No mesmo mês, durante o desfile do Dia da Independência, uma imagem viralizou na internet. Um soldado carregou o cão nos braços durante o desfile, na Avenida Beira Mar. O ato chamou a atenção do público, que acompanhou o evento. Ao perceber que o cão Marley estava mancando por causa do calor do asfalto, o soldado Braga resolveu carregá-lo nos braços durante o restante do percurso. O vídeo com o flagrante foi compartilhado por diversos usuários nas redes sociais, com comentários ressaltando a relação de carinho entre o militar e o cão.

Em outubro, o Ceará, outros estados brasileiros e o Paraguai ganharam 39 agentes de segurança capacitados no policiamento especializado com cães. Os profissionais foram instruídos com conhecimentos teóricos e práticos sobre o adestramento canino e o cuidado com os parceiros de quatro patas, no Curso de Cinotecnia da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE). A capacitação foi realizada em território cearense, pela Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE), em parceria com o Comando de Policiamento Especializado da PMCE.

O major Vasconcelos, subcomandante da CPCães, analisa o ano de 2017 de forma positiva. Para o oficial, as ações sociais, apreensões e prisões mostram que o trabalho foi realizado com excelência. “Conseguimos bons resultados realizando policiamento ostensivo, mas não esquecemos o lado social”, afirma.

Sobre o Canil

Criado em 26 de junho de 1976, na sede do então 4° Batalhão de Polícia Militar, localizado no Conjunto Esperança, por meio de uma doação de oito cães da raça pastor alemão feita pelo 23° Batalhão de Caçadores do Exército Brasileiro, o canil passou a desempenhar as ações de cães da Polícia Militar do Ceará.

No início dos anos 2000, foi criado o curso de Cinotecnia no Estado do Ceará, na sede do então Pelotão de Cães, onde tiveram início as operações do grupo Ronda Ostensivas com Cães (Roca). Em 2007, as atividades operacionais e administrativas passaram a ser desenvolvidas pela então Companhia de Policiamento com Cães, que teve como primeiro comandante o Cap QOPM Marcos Franklin Oliveira de Araújo, que atualmente ocupa o posto de tenente-coronel e é o atual comandante da CPCães.

Em 2009, novas instalações foram entregues como melhoria da estrutura física da companhia. Também foram realizados treinamentos para o desenvolvimento e aprimoramento da técnica de faro de explosivo e entorpecentes, com a ida de vários militares cearenses ao Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Brasília para aprenderem as técnicas utilizadas nesses locais.