Composições das bancadas na Assembleia mudam após o fim da janela partidária

Com o fim da janela partidária no último dia sete de abril, mecanismo que permite a troca de partido por parte de parlamentares, 14 deputados estaduais confirmaram mudanças de legenda, alterando, com isso, a composição de algumas bancadas.

O partido com maior representação na Assembleia Legislativa, o PDT ‒ com 12 deputados ‒, embora tenha perdido dois representantes, ganhou outros dois. Saíram os deputados Julinho, que agora integra o PPS, e Mário Hélio (de licença) que foi para o Patriota. Por outro lado, ingressaram na sigla os deputados Tin Gomes, ex-PHS, e Osmar Baquit , ex-PSD.

O MDB deixa de contar com os deputados Audic Mota, que passa a integrar o PSB, e Dra. Silvana, que se filiou ao PR. Por outro lado, o deputado Walter Cavalcante foi para o MDB, após sair do PP. Dessa forma, a sigla fica com um parlamentar a menos. O deputado Heitor Férrer, que integrava o PSB, foi para o Solidariedade.

O PMB perdeu seus dois representantes: Odilon Aguiar, que passou para o PSD, e Bethrose, que foi para o PP. O Partido Progressista recebe ainda Gony Arruda, que sai do PSD, e o suplente em exercício Yuri Guerra, ex-PMN.

A deputada Fernanda Pessoa deixa o Partido da República para integrar o PSDB. Já Capitão Wagner sai do PR para o Pros, que recebe também o deputado Roberto Mesquita, antigo PSD.

O deputado Bruno Gonçalves, ex-PEN, também foi para o Patriota, que conta agora com dois deputados.

Dessa forma, o PMB e o PHS ficam sem representantes na Casa, enquanto o PDT continua com o maior número de representantes, 12 em exercício.

Os únicos partidos sem alteração em suas bancadas foram PT, PSDC, Psol, PRP, PRB e DEM.

Com a confirmação das mudanças, a Casa passa a discutir a formação dos blocos partidários e seus respectivos líderes. Em seguida, serão definidas as composições das comissões técnicas.

NOVA COMPOSIÇÃO

Julinho – antes PDT agora PPS

Bruno Gonçalves – antes PEN agora Patriota

Capitão Wagner – antes PR agora Pros

Roberto Mesquita – antes PSD agora Pros

Bethrose – antes PMB agora PP

Fernanda Pessoa – antes PR agora PSDB

Dra. Silvana – antes PMDB agora PR

Osmar Baquit- antes PSD agora PDT

Tin Gomes -antes PHS agora PDT

Audic Mota – antes MDB agora PSB

Gony Arruda – antes PSD agora PP

Heitor Férrer – antes PSB agora SD

Odilon Aguiar – antes PMB agora PSD

Walter Cavalcante -antes PP agora MDB

Mário Hélio (Licença)- antes PDT agora Patriota

Yuri Guerra (Suplente) – antes PMN agora PP

Com Agência AL