Comunidade do Gereba recebe base fixa da Polícia Militar

Numa política preventiva, visando evitar que crimes de maior potencial ofensivo aconteçam na comunidade do Gereba, no bairro Barroso, em Fortaleza, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) implantou, nesta sexta-feira (09), o primeiro posto fixo de policiamento dentro de periferias da capital cearense.

A implantação é fruto de uma série de ações que vem sendo executadas na Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3), com o intuito de diminuir os índices de Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI. A base militar foi instalada na Rua Estrada do Itaperi, em um contêiner, servindo como referência de presença policial para os moradores da região. O posto funcionará 24 horas por dia.

De acordo com o secretário André Costa, futuramente os contêineres serão transformados em bases integradas de policiamento. O titular da pasta da Segurança Pública ressalta que outras iniciativas, como a conclusão das obras dos apartamentos populares da comunidade da Babilônia e a colocação de novas lâmpadas para a iluminação pública, executadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, estão em andamento. “Estamos trabalhando para fortalecer o vínculo entre Polícia e sociedade. Queremos garantir a paz nas periferias de Fortaleza. Vamos retirar o crime organizado dessas comunidades e garantir que os direitos básicos do cidadão sejam garantidos”, afirma o secretário.

Escolinhas de futebol

Os dois principais clubes de futebol do Estado, Ceará e Fortaleza, vão aderir ao trabalho do Governo do Ceará de prevenção social nas comunidades da Babilônia e Gereba, em Fortaleza. Por meio de ação da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte), os clubes planejam a criação de escolinhas de futebol para as duas áreas.

No último dia 15 de janeiro, os representantes de Ceará e Fortaleza se reuniram com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, para tratar de iniciativas com o intuito de envolver as duas agremiações em ações de integração nas comunidades da Babilônia e do Gereba, ambas no bairro Barroso. Desde dezembro do ano passado, várias ações capitaneadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com apoio da Prefeitura de Fortaleza e do Gabinete da Primeira-Dama, Onélia Santana, estão em andamento nas comunidades.

O Governo do Ceará trabalha para fortalecer e oportunizar as práticas esportivas nas comunidades carentes com a implantação de núcleos desportivos, doação de materiais esportivos (como coletes, uniformes, bolas e etc.) e com a criação de escolinhas de futebol através de convênios com os clubes.

Com informações da SSPDS