Conab: Ceará recebe cestas de alimentos para quilombolas e indígenas

Segue até o dia 19 de dezembro a entrega de cestas de alimentos pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) a populações em situação de vulnerabilidade, localizadas no Ceará. A ação, que teve início em novembro e segue ainda neste mês, deve beneficiar 488 famílias quilombolas e 1.823 famílias indígenas.

As doações ocorrem em diferentes etapas. Em janeiro, haverá mais uma ação para o grupo de famílias indígenas. O objetivo é garantir de forma regular um composto alimentar a grupos populacionais específicos em situação de vulnerabilidade social.

São 2.311 kg de alimentos por etapa às populações quilombolas e indígenas, somando 6.933 kg de alimentos nas três etapas a serem distribuídas. Cada cesta é composta por 10 kg de arroz, 4 kg de feijão, 2 kg de farinha de mandioca, 2 kg de açúcar, 1 kg de macarrão, 1 lata de óleo, 1 kg de flocos e 1 kg de leite em pó, totalizando 22 kg por cesta.

Essa operação é resultado de parceria entre Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan) e a Conab. As operações ocorrem em todo o estado do Ceará e destinam-se a municípios e comunidades selecionados previamente pelas lideranças em conjunto com o MDS. A Conab faz a aquisição, qualificação, armazenagem e a entrega dos produtos aos seus representantes legais para que sejam distribuídos às comunidades beneficiárias.

Com informações Ascom Conab