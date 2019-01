Concessionária é incendiada na Avenida Santos Dumont, dez carros são atingidos

Posted on

No final da tarde dessa quinta-feira houve também um inicio de incêndio na Concessionária Renout na Avenida Santos Dumont, na Praia do Futuro. Os criminosos alem de atacar prédios públicos e coletivos também estão se voltando contra o patrimônio privado, com o objetivo de “tocar terror” na cidade. Os criminosos atearam fogo em cerca de dez carros, após terem rendido e assaltado funcionários.

Entre os carros incendiados estariam uma viatura da Polícia Militar e outra da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).