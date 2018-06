Caucaia: concluída limpeza da Lagoa do Tabapuá

A Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transportes (SPSPTrans) concluiu mais uma limpeza de espaço público de Caucaia. Desta vez, a Lagoa do Tabapuá foi a contemplada. Ela teve resíduos recolhidos, aguapés retirados e recebeu capinação.

O titular da pasta, Assis Medeiros, destaca que os mutirões de limpeza têm sido uma ferramenta de prevenção e melhoria da qualidade de vida das famílias que estão ao redor das áreas contempladas.

“Concluímos a limpeza das lagoas do Tabapuá e do Itambé; a do Capuan está em andamento e nos próximos dias iremos iniciar a lagoa do Genipabu. Nossa força-tarefa continua. Queremos chegar a mais localidades”, adianta o secretário.

A operação de limpeza envolve garis e maquinários. Além das lagoas, os canais também receberam melhorias. Os canais dos bairros São Miguel, Itambé, Potira, Araturi e Picuí já foram contemplados com os serviços.

Com informação da A.I