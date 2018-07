Concurso da UFC amplia para 34 o número de vagas; salários chegam a R$ 4,6 mil

A Universidade Federal do Ceará, UFC, ampliou de 27 para 34 o número de vagas do concurso público para níveis médio, técnico e superior. As vagas são para os campi de Fortaleza, Quixadá e Russas. O salário base varia de R$ 2.446,96 a R$ 4.638,66. As inscrições iniciam em 1º de agosto, seguindo até dia 12 do mesmo mês, e devem ser feitas online.

Com a mudança, são 19 vagas para o cargo de assistente em administração, com nível médio. Destas, 11 são para ampla concorrência, quatro são reservadas para pessoas com deficiência e quatro para pessoas negras, conforme determina a legislação. Os assistentes em administração aprovados vão trabalhar em Fortaleza.

A taxa de inscrição é R$ 90 e a remuneração, por um regime de 40 horas semanais de trabalho, será no valor de R$ 2.904,96.