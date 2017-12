Os concurseiros de plantão devem iniciar o ano fazendo o que mais gostam – estudar. Continuam com inscrições abertas quatro concursos e seleções, oferecendo um total de 386 vagas. Em um dos certames, o salário pode chegar a R$ 9,7 mil reais. A Prefeitura de Fortaleza anunciou a abertura de edital de novo concurso público para os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que deverá acontecer no início de 2018, para a área de psiquiatria.

A Universidade Federal do Cariri abriu concurso público para contratação de cinco professores efetivos, para os setores de estudo construções rurais e topografia; saneamento; construção civil, instalações prediais; metais; e química geral e ensino de química. O salário é de até R$ 7.085,43 para candidatos com título de mestre e R$ 10.043,14 para professores com doutorado.

A Fundação Leandro Bezerra de Menezes está com inscrições estão abertas até o dia 31 de dezembro para 227 vagas na área da saúde. Os profissionais ocuparão vagas do quadro da sede da fundação em Juazeiro do Norte, no Hospital São Raimundo (Crato) e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Aracati. Também serão selecionados profissionais para cadastro de reserva. Os salários são de até R$ 3,5 mil.

Já a Prefeitura de Forquilha seleciona 80 pessoas para atuar na Guarda Municipal, sendo 20 de contratação imediata. As inscrições estão abertas até o dia 29 de dezembro. Os candidatos devem se inscrever por meio do site da empresa responsável pelo concurso. As vagas exigem Ensino Médio completo, com salário de R$ 1,5 mil.