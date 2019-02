Concursos: processo seletivo de Mombaça tem salário de até R$ 1.283,50

Nesta segunda-feira (18), 14 órgãos abrem inscrições de concursos públicos para preencher 995 vagas. Há oportunidades para profissionais de todos os níveis de escolaridade, com postos para trabalhar em cidades de 8 estados – Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Roraima e São Paulo.

A partir do dia 18 de fevereiro de 2019 são recebidas as inscrições para o novo Processo Seletivo da Prefeitura de Mombaça, no Estado do Ceará, cujo objetivo é a contratação de profissionais dos níveis Fundamental e Superior.

As vagas disponíveis são distribuídas entre os cargos de Professor de Ensino Infantil/ Fundamental I/ Fundamental II (78) e Motorista “D” (4), que devem atuar em jornadas de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam entre R$ 1.017,00 e R$ 1.283,50 ao mês.

Os Docentes admitidos devem ser responsáveis por lecionar as áreas de Linguagens e Códigos, Matemática e Ciências e Ciências Humanas.

Mas, fique atento, os interessados podem inscrever-se até o dia 19 de fevereiro de 2019, diretamente na sede do Polo de Atendimento e Núcleo de Artes – PROARES, que fica localizado na Avenida Antônio Nonato de Carvalho, nº 03, Tejubana, nos horários de 8h às 12h e de 14h às 17h.

A classificação dos candidatos vai acontecer por meio de análise curricular e entrevista, de acordo com as informações contidas no edital que pode ser consultado em nosso site.

O contrato dos servidores será válido pelo período de um ano, com possibilidade de prorrogação por tempo semelhante.