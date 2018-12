Condel aprova R$ 23,7 bilhões do FNE para 2019

O Conselho Deliberativo da Sudene (Condel) aprovou, em Brasília, o orçamento de R$ 23,7 bilhões de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para investimentos na área de atuação do Banco do Nordeste em 2019.

O colegiado, formado por agentes públicos dos Poderes Executivos Federal e Estadual (ministros e governadores), além de representantes dos principais setores produtivos dos nove Estados nordestinos, Norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, também deliberou voto de louvor à Diretoria do BNB pela agilidade, aplicação e gestão dos recursos do FNE em 2018. Até 10 de dezembro, já somam R$ 26 bilhões, o maior valor já financiado por essa fonte em benefício das diversas cadeias produtivas locais. A meta do Banco é fechar em R$ 30 bilhões até o final deste mês.

