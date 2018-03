Condenado pelo furto ao Banco Central volta a ser preso no Ceará

Compartilhar no Facebook

Francisco Epifânio Neto, condenado por participação no furto ao Banco Central de Fortaleza em 2005, voltou a ser preso nesta sexta-feira em Madalena, no interior do Ceará, por porte ilegal de armas.

Segundo a Polícia Militar de Madalena, Francisco Epifânio foi denunciado por moradores do município por manter um arsenal em uma residência na zona rural da cidade.

Os policiais fizeram buscas no local e encontraram várias armas de fogo, incluindo pistolas, rifles e munição. Um outro homem que estava no local foi preso e indicou que o material pertencia a Francisco Epifânio.

O homem suspeito de ser o dono das armas é ex-cunhado de Antônio Jussivan Alves, o Alemão, mentor do furto ao Banco Central de Fortaleza, em 2005.