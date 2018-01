Condutores podem usar aplicativo da AMC para registrar acidentes de trânsito em Fortaleza

A partir de agora condutores de Fortaleza contarão com um aplicativo para ajudar outros motoristas no trânsito, o “AMC Móvel”. Com a ferramenta, será possível registrar acidentes que tenham gerado apenas danos materiais, sem vítimas, além de permitir a consulta dos diversos serviços do órgão de trânsito.

O boletim de ocorrência – de acidentes de trânsito – gerado por meio do aplicativo terá a mesma validade do registro feito pela AMC. No registro da ocorrência podem enviar fotos, cadastrar os dados do condutor, informar a via e até testemunhas. Cada envolvido pode fazer o cadastro. A AMC tem cinco dias para unificar as informações em um onico documento, que vai estar disponível em até cinco dias no aplicativo. O órgão deverá analisar o acidente e disponibilizar o resultado do boletim.

Além dessa funcionalidade, os usuários poderão, ainda, recorrer de multas de trânsitos, verificar se o veículo foi rebocado em operações cotidianas, transferir pontuação de infrações para outro condutor, consultar dados referentes aos investimentos no trânsito, bem como receitas e custos, entre outros.

Acidentes com vítimas

Para acidentes com vítimas ou com maior gravidade, como indícios de uso de álcool, por exemplo, continuam os mesmos procedimentos e a AMC deve ser acionada para que ocorra o direcionamento do agente de trânsito.

A AMC informou que Juizado Móvel continua fazendo o atendimento do veículo fora da via, buscando conciliação no local ou, caso não ocorra, marcando posterior audiência para solução. O condutor poderá utilizar o boletim eletrônico como comprovação tanto para justiça quanto para as seguradoras.

Acidentes sem vítima representaram cerca de 60% das ocorrências em Fortaleza, de acordo com a AMC. Em 2017, por exemplo, foram registradas pelo órgão 24.466 ocorrências. Com a mudança, a autarquia vai poder atuar priorizando não apenas os atendimentos a acidentes com vítima, mas também reforçará ações de caráter preventivo, atuando mais fortemente para que colisões sejam evitadas e vidas preservadas.

Como baixar

O condutor poderá baixar o aplicativo de forma gratuita nas lojas online de celulares nas versões Android e iOS. Após o download, o usuário precisa cadastrar dados e preencher o passo a passo do procedimento.

Ao preencher as informações exigidas, a via deve ser desobstruída imediatamente. Com o aplicativo, o usuário terá a opção de preencher as informações também no modo offline, a fim de que sejam enviadas no momento em que o dispositivo estiver conectado à internet.