Confiança do empresário cearense se mantém em alta em fevereiro

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) marcou 61,8 pontos em fevereiro, dando sequência ao período de otimismo iniciado em dezembro passado. Quando comparado com janeiro, a pontuação foi 1,4 ponto menor, embora permaneça pelo sétimo mês seguido acima dos 50 pontos. Assim, o ICEI também continua acima de sua média histórica, que é de 56,6 pontos. O levantamento é do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

No Brasil, o ICEI atingiu 64,5 pontos, mais uma vez indicando alta confiança do empresariado brasileiro. O resultado é próximo ao do mês anterior, quando o Índice foi apenas 0,2 ponto superior. Com esse valor, o Índice se mantém acima da média histórica de 54,8 pontos.

