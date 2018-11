Confiança do empresário industrial é a mais alta em oito anos

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) alcançou 61,2 pontos em novembro de 2018, o maior valor para o índice desde setembro de 2010, quando registrou 61,2 pontos. Os dados foram divulgados hoje (22) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Com a alta de 9,5 pontos registrada em novembro na comparação com outubro, o índice está 9 pontos acima da média histórica, que é de 54,2 pontos. Os indicadores variam de zero a cem pontos. Quanto mais acima dos 50 pontos, maior e mais disseminada é a confiança dos empresários.

