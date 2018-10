Confiança do industrial cearense mantém ritmo de crescimento em 2018

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) marcou 54,7 pontos no mês de outubro, indicando um aumento no otimismo do empresário cearense. Essa pontuação representa um aumento de 1 ponto percentual em relação ao mês anterior, sendo esse o maior resultado registrado desde maio e o quinto mês seguido de crescimento. Entretanto, esse valor ainda está abaixo da média histórica, que é de 56,4 pontos.

O resultado no Estado foi impulsionado pela Indústria da Construção, com crescimento de 5,3 pontos em relação a setembro, atingindo 57 pontos. Esse resultado é a maior pontuação desde abril, e recoloca a Indústria da Construção acima de sua média histórica, que é de 53,3 pontos.

Confira no player abaixo o comentário do jornalista Carlos Alberto Alencar na íntegra!

CARLOS-ALBERTO-ALENCAR-CONFIANCA-DO-INDUSTRIAL