Confira a programação de carnaval da Capital e do Interior do Estado

Em Fortaleza e diversas cidades do Ceará, durante o mês de fevereiro, o pré-carnaval tomou conta das praças, clubes, calçadas e ruas. Foram blocos, cordões, maracatus, escolas de samba, além de espetáculos típicos do período momino e filmes que começaram a encher de irreverência os finais de semana que precederam o Carnaval.

Dando continuidade às realizações culturais do ciclo carnavalesco, que está inserido nas Políticas de Patrimônio Cultural do Estado do Ceará, o Governo do Estado, através da Secretaria da Cultura (Secult), divulga a programação do carnaval realizada por projetos contemplados no XIII Edital Carnaval do Ceará 2019.

Além da programação dos projetos apoiados pelo Edital, várias atividades acontecem nos equipamentos culturais da Secult, como o Cineteatro São Luiz e Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Outra opção é conferir o Festival Jazz e Blues, que, com apoio da Secult, através do Edital Mecenas do Ceará, terá programação em Guaramiranga, Aquiraz e Fortaleza.

Projetos do Carnaval do Ceará

Disponibilizando o aporte financeiro no valor total de R$ 1.195.324,00, voltados para Agremiações Carnavalescas, Bandas de Música, Programações Carnavalescas, Maracatus, Escolas de Samba, Bloco, Cordão e Afoxé, com apresentações realizadas entre os dias 1º e 5 de março de 2019, o XIII Edital Carnaval do Ceará, lançado pela Secult em 2019, vem para garantir o fomento de bens, produtos e serviços vinculados às manifestações carnavalescas nas várias regiões do Estado.

Através do XIII Edital Carnaval do Ceará 2019, 67 projetos foram selecionados na capital e no Interior do Estado, sendo 50 Agremiações, 07 Bandas de Música e 10 Programações Carnavalescas. O Valor de apoio por Categoria foi de R$ 23.500,00 para Maracatu, R$ 16.560,00 para Banda de Música, R$ 11.000,00 para Bloco, R$ 23.800,00 para Escola de Samba, R$ 7.660,00 para Afoxé, R$ 9.000,00 para Cordão e R$16.560,00 para Programação Carnavalesca.

“O Edital Carnaval do Ceará fomenta toda a programação carnavalesca em categorias, que vai desde bandas de música, ao maracatu, as escolas de samba, até blocos, cordões, afoxés, bailes e matinês. Também há a categoria do seminário de avaliação, que a gente realiza a cada edital. O Carnaval do Ceará compõe o ciclo de festejos populares e tradicionais da política de patrimônio cultural da Secult. Esse apoio é para os grupos carnavalesco, mas também para as prefeituras apresentarem suas programações culturais. Os projetos acontecem tanto na capital, quanto em vários municípios do interior, pois a lei que dispõe sobre o Sistema Estadual de Cultura garante 50% do total de recursos previstos no edital devem ser destinados a projetos no interior do Estado”, destaca o secretário da Cultura do Estado do Ceará, Fabiano dos Santos Piúba.

Com apoio da Secult, Festival Jazz & Blues comemora 20 anos

E se passaram 20 anos! De sua estreia no Carnaval de 2000, até hoje, às vésperas da vigésima edição em março de 2019, são muitas horas de jazz, de blues, de sons instrumentais interpretados por músicos das mais diversas origens, influências e idades. Dos acordes distorcidos das guitarras do blues-rock à originalidade dos pífanos em arranjos regionais, o Festival Jazz & Blues construiu suas primeiras duas décadas confluindo uma diversidade de artistas que compartilham do prazer de interpretar e ouvir boa música. Com apoio da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), através do Edital Mecenas do Ceará, em 2019, o Festival Jazz & Blues chega à 20ª edição, com programação de 2 a 5 de março em Guaramiranga, nos dias 2 e 3 em Aquiraz e, após a Quarta-feira de Cinzas, continua em Fortaleza, no dia 9 de março. Leia mais em: https://www.secult.ce.gov.br/2019/02/13/com-apoio-da-secult-festival-jazz-blues-comemora-20-anos/

Programação de Carnaval nos Equipamentos Culturais

Cineteatro São Luiz

O Cineteatro São Luiz, equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), traz no Carnaval duas mostras especiais de cinema. A primeira delas é “Missão Impossível”, com a exibição da famosa série de filmes de espionagem. Já a Mostra “Mulheres no Cinema” traz como tônica o protagonismo feminino nos filmes de animação. Ótimo opção para a criançada, com sessões gratuitas.

DIA 01/03 (SEXTA-FEIRA)

►13h30 [CINEMA] MOSTRA ESPECIAL – MISSÃO IMPOSSÍVEL | MISSÃO IMPOSSÍVEL 4 – PROTOCOLO FANTASMA

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Brad Bird | Espionagem, Suspense, Ação | EUA | 2011 | 2h13 | Legendado

►16h20 [CINEMA] MOSTRA ESPECIAL – MISSÃO IMPOSSÍVEL | MISSÃO IMPOSSÍVEL 5 – NAÇÃO SECRETA

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: 12 anos

Direção: Christopher McQuarrie | Espionagem, Suspense, Ação | EUA | 2015 | 2h12 | Legendado

►19h [CINEMA] MOSTRA ESPECIAL – MISSÃO IMPOSSÍVEL | MISSÃO IMPOSSÍVEL – EFEITO FALLOUT

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Christopher McQuarrie | Espionagem, Suspense, Ação | EUA | 2018 | 2h28 | Legendado

DIA 02/03 (SÁBADO)

►9h30 [CINEMA] MOSTRA ESPECIAL – MISSÃO IMPOSSÍVEL | MISSÃO IMPOSSÍVEL – EFEITO FALLOUT

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Christopher McQuarrie | Espionagem, Suspense, Ação | EUA | 2018 | 2h28 | Legendado

►13h30 [CINEMA] MOSTRA ESPECIAL – MISSÃO IMPOSSÍVEL | MISSÃO IMPOSSÍVEL – EFEITO FALLOUT

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Christopher McQuarrie | Espionagem, Suspense, Ação | EUA | 2018 | 2h28 | Legendado

►16h30 [CINEMA] MOSTRA ESPECIAL – MISSÃO IMPOSSÍVEL | MISSÃO IMPOSSÍVEL – EFEITO FALLOUT

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: 14 anos

Direção: Christopher McQuarrie | Espionagem, Suspense, Ação | EUA | 2018 | 2h28 | Legendado

DIA 03/03 (DOMINGO)

►10h [CINEMA] MOSTRA MULHERES NO CINEMA | BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: Livre

Direção: David Hand | Animação | EUA | 1938 | 1h23 | Dublado

►14h [CINEMA] MOSTRA MULHERES NO CINEMA | DIVERTIDA MENTE

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: a partir de 6 anos

Direção: Pete Docter | Animação | EUA | 2015 | 1h35 | Dublado

►16h [CINEMA] MOSTRA MULHERES NO CINEMA | FROZEN – UMA AVENTURA CONGELANTE

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: a partir de 3 anos

Direção: Chris Buck, Jennifer Lee | Animação | EUA | 2014 | 1h42 | Dublado

DIA 04/03 (SEGUNDA-FEIRA)

►10h [CINEMA] MOSTRA MULHERES NO CINEMA | A VIAGEM DE CHIHIRO

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: Livre

Direção: Hayao Miyazaki | Animação | Japão | 2003 | 2h05 | Dublado

►14h [CINEMA] MOSTRA MULHERES NO CINEMA | VALENTE

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: a partir de 3 anos

Direção: Mark Andrews, Brenda Chapman, Steve Purcell | Animação | EUA | 2012 | 1h35 | Dublado

►16h [CINEMA] MOSTRA MULHERES NO CINEMA | MOANA – UM MAR DE AVENTURAS

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: Livre

Direção: John Musker, Ron Clements | Animação | EUA | 2017 | 1h47 | Dublado

DIA 05/03 (TERÇA-FEIRA)

►10h [CINEMA] MOSTRA MULHERES NO CINEMA | CINDERELA

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: Livre

Direção: Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde Geronimi | Animação | EUA | 1950 | 1h15 | Dublado

►14h [CINEMA] MOSTRA MULHERES NO CINEMA | MOANA – UM MAR DE AVENTURAS

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: Livre

Direção: John Musker, Ron Clements | Animação | EUA | 2017 | 1h47 | Dublado

►16h30 [CINEMA] MOSTRA MULHERES NO CINEMA | FROZEN – UMA AVENTURA CONGELANTE – 3D

Entrada: Gratuita | Classificação indicativa: a partir de 3 anos

Direção: Chris Buck, Jennifer Lee | Animação | EUA | 2014 | 1h42 | Dublado

Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura

► // PLANETÁRIO RUBENS DE AZEVEDO

O Planetário Rubens de Azevedo reabre ao público com novidades na programação e modernização tecnológica. Nele, foi instalado equipamento de última geração: o Zeiss modelo Skymaster ZKP4 LED com projetores digitais VELVET DUO de alta resolução, o mais moderno planetário da América Latina.

Aos sábados e domingos:

17h – Viagem no foguete de papel (sessão infantil)

18h – A lenda da princesa acorrentada (sessão infanto-juvenil )

19h – Da Terra às galáxias (sessão juvenil-adulto)

20h – As origens da vida (sessão juvenil-adulto)

Ingressos: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia).

Devem ser adquiridos antes da sessão, na bilheteria do Planetário

► [EDUCATIVO DO MAC-CE] Oficina Batuque MAC

Mediação: Carlos Henrique e Jorge Sarde

O Educativo MAC.CE convida os pequenos carnavalescos a construírem instrumentos musicais de percussão e sopro a partir de materiais reaproveitados e participarem de uma mediação das obras a partir da musicalização.

Proibido o consumo de bebidas e comidas dentro do museu.

Dia 2 de março de 2019, às 16h, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE). Acesso gratuito. Classificação etária: Livre.

► [EDUCATIVO DO MAC-CE] Mediação Poética – Bloquinho do MAC

O Educativo MAC.CE convida os pequenos carnavalescos para curtir o Bloquinho do MAC, venha fantasiado, traga suas crianças para uma mediação poética das obras.

Proibido o consumo de bebidas e comidas dentro do museu.

Dia 3 de março de 2019, às 15h, no Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE). Acesso gratuito. Classificação etária: Livre.

Com Secult/CE