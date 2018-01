Confira as manchetes das principais revistas do país

REVISTA CARTA CAPITAL

Temer e o fantasma do porto: Santos assombra o Presidente ilegítimo com uma bilionária disputa arbitral e um inquérito no STF.

REVISTA ISTO É

Quem são os radicais?: Quem são e como atuam os radicais de extrema esquerda e direita que incentivam guerrilhas digitais, acentuam a intolerância e tentam sufocar, por meio de linchamentos e agressões virtuais ou não, o contraditório.

REVISTA VEJA

O novo código de conduta entre os sexos:Na era da intolerância ao assédio e da crescente afirmação feminina, a convivência entre homem e mulher está passando por uma mudança radical.

REVISTA ÉPOCA

Não há remendo que resolva: Rio Grande do Norte é a síntese da falência na segurança pública brasileira – Finanças depauperadas, greve da polícia, explosão da violência… O improviso na segurança pública no Rio Grande do Norte resume a crise do país na área