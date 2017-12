Confira o que funciona em Fortaleza no feriado de 1º de janeiro

Entre o fim de 2017 e o início de 2018, os estabelecimentos comerciais e serviços à população de Fortaleza funcionam com horários diferenciados. Neste domingo (31), por exemplo, os shoppings devem funcionar somente até às 18h, enquanto as lojas de rua estarão fechadas. Supermercados e postos de combustível, por sua vez, permanecem funcionando.

Já no dia 1º de janeiro, as lojas dos shoppings estarão fechadas, funcionando apenas as praças de alimentação e os cinemas. As lojas de ruas e supermercados estarão fechados, assim como as agências bancárias. Confira abaixo a lista completa.

Shoppings

No dia 31, a maioria dos shoppings de Fortaleza permanecem com as lojas, quiosques e praças de alimentação abertas até as 18h. Já no dia 1º de janeiro, todas as lojas estarão fechadas, enquanto as praças de alimentação funcionam como ponto facultativo. Os cinemas estarão abertos conforme as sessões dos filmes já agendadas.

Lojas de rua

A maioria das lojas de rua estarão fechadas no último dia de 2017, conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas). No dia 1º, todas as lojas permanecem fechadas por conta do feriado.

Supermercados

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) informa que os supermercados funcionam no domingo (31). Contudo, por não ser um dia útil, cada estabelecimento pode ter um horário específico. Na segunda-feira (1º), todos estarão fechados.

Postos de Combustível

Os posto de combustível continuam o atendimento nos horários habituais, tanto no domingo (31), quanto na segunda-feira (1º).

Bancos

As agências bancárias não funcionarão no dia 1º, voltando ao atendimento normal no dia 2 de janeiro. O Sindicato dos Bancários do Ceará informa que caixas eletrônicos, internet banking e aplicativos dos bancos continuarão à disposição para realizar algumas transações durante o feriado.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funciona em regime de plantão para atendimento às redes de água e esgoto. As lojas de atendimento estarão fechadas e só retomam as atividades normais a partir de terça (2).

Os clientes que precisarem de atendimento durante o fim de semana e feriado podem entrar em contato com a companhia pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece Mobile (disponível para Android e iOS) ou por meio do chat online, no portal da Cagece.

Enel

A Enel Distribuição do Ceará também estará de plantão, com 300 viaturas e 780 pessoas trabalhando em pontos estratégicos do estado para agilizar atendimentos emergenciais. O esquema especial envolve também a área de atendimento ao cliente, que funcionará normalmente, 24 horas por dia. As lojas de atendimento estarão fechadas entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro, e abrirão normalmente na terça-feira (2).

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes da Enel Distribuição Ceará podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Ceará, pelo site da companhia, pelas redes sociais ou ainda pela Central de Atendimento (0800 285 0196).

Hospitais