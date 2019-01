Confira os destaques das principais revistas do país

Você sabe quais são os destaques do Nordeste, do Brasil e do Mundo? Fique por dentro com um giro rápido pelas capas das principais revistas do país e saiba o que mais está sendo tratado no momento. Confira:

Revista Época

OS ROLOS DE FLÁVIO BOLSONARO

Novas revelações sobre assessor do filho mais velho do presidente emparedam o governo

Revista Veja

A Lambança do Zero Um

Relatório oficial levanta suspeita sobre a movimentação bancária de Flávio Bolsonaro.

Revista IstoÉ

O Filho Problema

Elos e transações de Flávio que podem arrastar o Planalto para o epicentro da crise.

Revista Piauí

Direita Ilimitada

Como pensam e agem os jovens entusiastas de Jair Bolsonaro.