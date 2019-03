Você sabe quais são os destaques do Nordeste, do Brasil e do Mundo? Fique por dentro com um giro rápido pelas capas das principais revistas do país e saiba o que mais está sendo tratado no momento. Confira:

Veja

A prisão de Temer

“E convincente a conclusão ministerial de que Michel Temer é o líder de uma organização criminosa”, Marcelo Bretas.

IstoÉ

Bolsonaro que afundar a Reforma da previdência?

Piaui

O poder da milícia

Alan de Abreu reconstitui a investigação do assassinato de Marielle Franco