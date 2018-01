Conflito entre detentos deixa 10 mortos em cadeia no interior do Ceará, diz Polícia Militar

Uma briga entre presos deixou dez mortos na manhã desta segunda-feira, 29, na Cadeia Pública de Itapajé, a 125 km de Fortaleza. A informação é do tenente-coronel Henrique, comandante do policiamento militar da área. De acordo com a Delegacia Municipal da 3° Região, a confusão iniciou por volta das 8 horas. A Secretaria da Justiça confirma o conflito mas não divulgou o número e mortos ou feridos.

Grades das celas foram serradas, de acordo com a delegacia. Agentes penitenciários viram a confusão e acionaram reforço do Batalhão da Polícia Militar.

O presidente do Sindicato dos Agentes e Servidores Públicos do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindasp/CE), Valdemiro Barbosa, confirmou o conflito, mas não soube informar se houve alguma morte. Valdemiro afirmou que a briga ocorreu entre detentos pertencentes a facções rivais. Cerca de 113 presos estão na cadeia.