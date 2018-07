Confusão, conflito e guerra: plantonista reafirma decisão para soltar Lula

O desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal (TRF-4), Rogério Favreto, insistiu em acolher pedido de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, às 16h04, deste domingo expediu novamente a mesma decisão.

Favreto insistiu em sua decisão, inicialmente divulgada por volta do meio-dia, mesmo depois de o relator da Lava Jato no TRF-4, João Pedro Gebran Neto, desautorizar a ordem para libertação do ex-presidente Lula.

No texto, o desembargador Rogério Favreto destaca que a decisão “não desafia atos oudecisões do colegiado do TRF4 e nem de outras instâncias superiores. Muito menos decisãodo magistrado da 13ª Vara Federal de Curitiba, que sequer é autoridade coatora e nem temcompetência jurisdicional no presente feito”. A decisão segue pedindo “o imediato cumprimento da medida de soltura no prazo máximo de uma hora”

Com informação do Jornal Estadão