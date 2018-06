Conheça a bola que será usada no mata-mata da Copa do Mundo

A Telstar Mechta 18 será a bola usada na fase mata-mata da Copa do Mundo, conforme anuncio da Fifa divulgado na manhã desta terça-feira, 26. A bola traz um design com a cor vermelha em destaque, inspirada no país sede, a Rússia. Ela será utilizada a partir de sábado, quando começam as oitavas de final do Mundial, até a final do Mundial, dia 15 de julho. “Mechta”, em russo, pode significar sonho ou ambição.

O modelo é basicamente o mesmo da primeira fase, com a diferença que a cor vermelha se destacou em meio ao preto. A pintura atual, aliás, lembra o modelo de 1970, porém pequenos quadrados na pintura são os pixels que representam a entrada da bola no mundo digital. Isso porque existe um chip instalado nela que permite a interatividade através de um dispositivo, como um smartphone, por exemplo.

Com informações Globo Esporte