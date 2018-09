Conjunto Metropolitano ganha nova iluminação

Segue em ritmo acelerado a operação da Secretaria Municipal de Patrimônio, Serviços Públicos e Transporte (SPSPTrans) para melhorar a iluminação pública de Caucaia. As equipes da pasta atuam agora no bairro Conjunto Metropolitano, popularmente conhecido como Picuí.

Estão sendo instaladas 150 luminárias de vapor metálico de 150 watts. Os equipamentos vão melhorar a visibilidade noturna, facilitando, assim, o trânsito de veículos e pedestres, e a ocupação de espaços públicos, além de garantirem mais segurança a quem mora ou passa pela região.

A SPSPTrans executa desde agosto a instalação de luminárias em diversas regiões de Caucaia. Em toda a extensão das avenidas da Integração, Contorno Leste, Ayrton Senna e São Vicente de Paula, a pasta substituiu braços ornamentais e instalou 334 lâmpadas de LED.

Na rodovia CE-090, no trecho do cruzamento da Estrada velha do Icaraí até a ponte da Tabuba, a Secretaria também trocou braços ornamentais e colocou 192 luminárias de LED.

Com informação da A.I